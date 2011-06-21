Аграриям Черниговской области полностью погасили долги по зарплате - ОГА

Аграриям Черниговской области полностью выплачена задолженность по заработной плате.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации.

Согласно статистическим данным, на начало 2011 года задолженность перед работниками экономически активных сельскохозяйственных предприятий области составляла почти 125 тыс. грн. Однако за два месяца зимы (январь-февраль) она выросла почти до 456 тыс. грн. На начало июня долг перед аграриями удалось полностью погасить.

Среднемесячная заработная плата одного штатного работника в сельском хозяйстве Черниговщины за январь-апрель этого года составляла 1253 грн., что на 213 грн., или 20% больше, чем за такой же период прошлого года, но меньше средней зарплаты в регионе (1811 грн).

***Наибольший за последние годы долг перед аграриями область имела по итогам 1999 года – 72 млн. грн., наименьший - по итогам 2010 года – 125 тыс. грн. В последний раз полностью долг перед крестьянами был погашен осенью 2008 года, но через несколько месяцев он появился снова.