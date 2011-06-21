«Миллер Брендз Украина» заключила договор на поставку пива в Грузию

Компания «Миллер Брендз Украина», дочернее предприятие группы «SABMiller plc», заключила с грузинской компанией T&D (Trade & Development) договор на поставку пива «Сармат» и «Жигулевское» на грузинский рынок.

Об этом сообщил УНИАН менеджер по корпоративным связям «Миллер Брендз Украина» Валентин БОЙНИЦКИЙ.

Отмечается, что в июне пиво торговых марок «Сармат» и «Жигулевское» появилось в торговой сети Тбилиси. На данный момент охват торговых точек продукцией компании «Миллер Брендз Украина» составляет около 70% – пиво «Сармат» и «Жигулевское» продается более чем в 2 тыс. торговых точек грузинской столицы. Бренды также представлены в 9 наиболее крупных областях Грузии – покрытие составляет около 40% (1,8 тыс. торговых точек). В ближайшем будущем планируется расширить присутствие пива «Сармат» и «Жигулевское» на грузинском рынке за счет увеличения объемов поставок в регионы.

Справка УНИАН. Компания «SABMiller plc» – одна из крупнейших в мире пивоваренных компаний, производящая и продающая пиво на шести континентах. Обширное портфолио группы включает премиальные международные бренды, такие как Pilsner Urquell, Peroni Nastro Azzurro, Miller Genuine Draft и Grolsch, а также ведущие местные бренды: Aguila, Castle, Miller Lite, Snow, Tyskie и другие. SABMiller также является одним из крупнейших в мире бутилировщиков продукции компании Coca-Cola.

ЧАО «Миллер Брендз Украина» – филиал компании SABMiller plc. В июле 2008 года SABMiller plc приобрела 99,84% акций ЗАО «Сармат». В конце 2010 года компания сменила имя «Сармат» на «Миллер Брендз Украина». Портфолио «Миллер Брендз Украина» включает локальные бренды «Сармат» и «Жигулевское», а также популярные международные бренды: Miller Genuine Draft, «Золотая Бочка», Velkopopovick Kozel, Amsterdam Mariner.