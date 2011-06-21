В Черниговской области подорожали фрукты и сахар, подешевели – яйца и молоко

В Черниговской области в мае наиболее подорожали фрукты и сахар, подешевели – яйца и молоко.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

На потребительском рынке области в мае 2011 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,2%. Больше всего подорожали фрукты (на 3,6%, в т.ч. яблоки – на 8,7%) и сахар (на 2%). На 1%–2,5% выросли в цене мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы, овощи, маргарин, безалкогольные напитки, хлеб, мороженое. Вместе с этим, существенно (на 24,3%) подешевели яйца, молоко (на 4,7%), сыры и животные жиры (на 3,2%). На 1,1%–1,8% снизились цены на масло, рис и сливочное масло.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысились на 0,6%, в т.ч. плата за канализацию – на 3,4%, водоснабжение – на 2,2%. Повышение цен в сфере охраны здоровья на 1,3% в основном обусловлено сезонным подорожанием санаторно-курортных услуг на 4,8%, а также фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования на 0,7%.

Цены на транспорт в целом выросли на 1,4%, что, в первую очередь, вызвано подорожанием топлива и масел на 2,5%. Кроме того, на 0,6% выросла стоимость перевозок пассажирским автотранспортом. Подорожание в сфере связи на 3,4% главным образом, вызвано с повышением абонентной платы за пользование телефоном на 14,5%.

В целом, индекс потребительских цен в мае составлял 100,5%, в Украине – 100,8%, с начала года, как в области, так и в Украине – 105,5%.