В Николаевской области подорожали овощи и фрукты, подешевели – жиры, яйца и молоко

В январе-мае т.г. в Николаевской области больше всего подорожали овощи – на 42,3% и фрукты – на 29,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Прирост цен на хлеб и хлебопродукты составил 11,2%, сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия – на 9,2%. В целом, с начала года продукты питания и безалкогольные напитки в области подорожали на 8,1%.

В то же время снизились цены на жиры животные – на 32,8%, яйца – на 30,4%, молоко – на 13,4%, свежую, замороженную, охлажденную свинину – на 5,2%.

За пять месяцев текущего года на потребительском рынке непродовольственных товаров и услуг области плата за жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом повысилась на 7% за счет повышения тарифов на электроэнергию на 22,9%, горячее водоснабжение, отопление – на 16,4%, услуги водоотвода – на 9,7% и холодное водоснабжение – на 8,4%. Вместе с тем, сжиженный газ подешевел на 9%.

В сфере транспорта увеличение цен на 18,3% произошло за счет подорожания бензина на 29,7%, транспортных услуг – на 11,9%.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в январе-мае 2011 года в Николаевской области составил 106,8%.