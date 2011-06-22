Данилишин просит евродепутатов взять под контроль создание Украиной ЗСТ с ЕС

Председатель международной общественной организации «Украинская европейская перспектива» Богдан ДАНИЛИШИН обратился к депутатам Европейского парламента с просьбой взять под личный контроль вопрос создания зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом и защиты украинских эмигрантов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УЕП, такое обращение Б.ДАНИЛИШИН обнародовал во время встречи в Праге с депутатом Европарламента Cузанной РОЙТОВОЙ.

Он подчеркнул важность для Украины создания зоны свободной торговли с ЕС и выразил убеждение, что общественные организации смогут внести свой вклад в ускорение разработки и подписания соответствующего соглашения на условиях, которые максимально бы устраивали обе стороны.

«Для меня это особенно важно, поскольку за время моего пребывания в должности министра экономики Украины государство стало членом Всемирной организации торговли, мы начали и провели 13 раундов переговоров относительно зоны свободной торговли с Европейским Союзом, Европейской ассоциацией свободной торговли, начали переговоры относительно ЗСТ с Канадой, Турцией и др.», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Он также выразил надежду на углубление межпартийных, межпарламентских связей между Украиной и странами Евросоюза, а также на повышение роли общественных неправительственных организаций в деле укрепления европейских стремлений развития Украины.

Б.ДАНИЛИШИН акцентировал внимание на том, что украинская община является одним из самых больших национальных меньшинств в Чешской Республике. Она насчитывает около 200 тысяч человек. Вместе с тем, существует много проблем в вопросе защиты украинских граждан, в миграционной политике.

Он отметил отсутствие украинского культурно-научного центра, которые имеют представители других национальных меньшинств в Чехии.

Председатель «Украинской европейской перспективы» также обратился к представителям чешского парламента за помощью в решении проблемы с несовершенством ряда норм миграционного законодательства, которые, в частности касаются системы выдачи виз.