В Тернопольской области в т.г. заложат 25 га земляничных плантаций

В Тернопольской области до конца года заложат 25 га земляничных плантаций.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом генеральный директор корпорации «Тернопольсадвинпром» Леонид САВЧУК проинформировал председателя Тернопольской облгосадминистрации Валентина ХОПТЯНА.

Он отметил, что в Борщовском районе планируют посадить землянику на площади 5 га, а в Залещицком – 20 га. Ранее Л. САВЧУК вместе с представителями районной власти, руководителем хозяйства «Маяк» села Подолья Владимиром ЛАНДЯКОМ и руководителем предприятия ЧП «Шиповское» Дмитрием ЗОЛОТЫМ приняли участие в международном семинаре по вопросам выращивания земляники, который состоялся в Винницкой области, где ознакомились с современной техникой ее выращивания, перспективными сортами и способами переработки урожая.

Как сообщал УНИАН, в апреле областной совет утвердил программу наращивания объемов производства плодов и ягод на 2011-2025 годы.

На данное время в области производится в год 18,5 тыс. т плодов и ягод, что составляет 28,6% от потребности.

Программой предусмотрено обеспечить область на уровне минимальной нормы потребления плодов и ягод, которая составляет 64 кг в год на одного человека. В области запланировано производить 70 тыс. т плодов и ягод в год.