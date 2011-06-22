В Винницкой области увеличилась продажа сельхозпродуктов на ринках

В Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках в январе-мае 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, увеличилась на 7% при росте цен на 0,6%.

Об этом сообщает главное управление статистики в Винницкой области.

Цены на продукты животноводства сократились на 6,7%, их продажа увеличилась на 7,9%.

Продажа продуктов растениеводства увеличилась на 4,9%, при росте цен на 19,8%.

В январе-мае 2011 г., по сравнению с январем-маем 2010 г., наблюдается рост цен на мучные изделия – на 40,1%, крупы – на 44,3%, овощи – на 16,5% (капуста свежая подорожала на 65%, сахар - на 6,5%, картофель – на 50%, масло растительное – 50,6%).

Молочные продукты подорожали на 20%, а именно – молоко – на 9,1%, масло – на 67%, творог – 21,4%, сметана – на 20,9%.

В то же время снизились цены на яйца на 10,4% и на мясопродукты – на 9,8%, в том числе сало свиное – на 37%, а телятина подорожала на 8,4%.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках в январе-апреле 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, увеличилась на 12,7% при снижении цен на рынках на 2,5%.