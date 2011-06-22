Завтра кратковременные дожди и грозы ожидаются на западе Украины

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, лишь днем в западных областях кратковременные дожди, грозы, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 11-16°, на крайнем юге до 19°; днем 24-29°, в западных областях и южной части 27-32°; в Карпатах и горах Крыма ночью 8-13°, днем 17-22°. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

В Киевской области в четверг осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 27-29°.

Сегодня температура воды в Черном море 18-24°, в районе Алушты 12°, Одессы 17°, в Азовском море 23-26°, в Днепре возле Киева 22°.