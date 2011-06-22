МинАП прогнозирует экспорт зерна в 2011-2012 МГ на уровне 20-25 млн. тонн

Объем украинского экспорта зерновых в 2011-2012 маркетинговом году (МГ) может составить 20-25 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ во время пресс-конференции в Кабинете министров.

При этом он отметил, что на сегодня нет никаких предпосылок для ограничения экспорта зерна.

По словам замминистра, в настоящее время закупками украинского зерна интересуется ряд стран Северной Африки, Ближнего Востока, страны СНГ и Прибалтики.

Н.БЕЗУГЛЫЙ также сообщил, что в текущем году урожай зерновых в Украине может составить 45 млн. тонн.

«Все будет зависеть от природно-климатических условий, и отклонение урожая возможно как в одну, так и в другую сторону», - сказал он.

По информации министерства, на сегодня уже собрано 100 тыс. тонн озимого ячменя в Одесской, Николаевской областях и Крыму. Ожидается, что уже на следующей неделе начнется массовая уборка урожая.

По данным МинАП, сегодня посевы зерновых культур составляют 15,7 млн. га зерновых, из которых озимые - 8 млн. га. Посевы кукурузы на зерно впервые превысили рубеж в 3 млн. га и составляют 3,42 млн. га.

По прогнозам Н.БЕЗУГЛОГО, урожай озимой пшеницы будет на уровне более 20 млн. тонн, из которых 60% составит продовольственная пшеница.

Прогнозируемый урожай кукурузы может быть на уровне 17 млн. т, гречихи – 250 тыс. т, ячменя – 8-9 млн. т.

В Минагропроде уверены, что в текущем году сбор гречихи, проса, овса, риса и других крупяных культур гарантирует обеспечение потребностей населения, а также из этого объема можно будет сделать запасы на следующие годы.

Как сообщал УНИАН, 25 мая перед заседанием правительства министр агарной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что в 2011-2012 маркетинговом году Украина планирует экспортировать 19-20 млн. тонн зерновых.

Однако 2 июня он сообщил, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины снизило прогноз экспорта зерна в 2011-2012 МГ до 15-18 млн. тонн.