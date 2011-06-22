В Житомирской области уже заготовлено кормов вдвое больше прошлогоднего
Житомирской области уже заготовлено кормов вдвое больше прошлогоднего (15,7 тыс. тонн).
Об этом кореспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Отмечается, что в хозяйствах области продолжается заготовка кормов для обеспечения животноводства в зимне-стойловый период 2011-2012 годов.
Так, по состоянию на 15 июня т.г. по всем категориям хозяйств скошено 63,5 тыс. га естественных и сеяных трав, что на 11,8 тыс. га больше аналогичного показателя 2010 года.
Больше всего скошено трав в сельскохозяйственных предприятиях Новоград-Волынского, Попельнянского и Любарского районов.
На заготовке сена лидируют сельскохозяйственные предприятия Новоград-Волынского, Ружинского и Попельнянского районов. По области высококачественного сена уже заготовлено 23% от запланированного .
По сельскохозяйственным предприятиям 8 районов начато заготовку сенажа, которого уже заготовлено 25,6 тыс. тонн (18%), что на 5,6 тыс.тонн больше против 2010 года.