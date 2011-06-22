В Житомирской области уже заготовлено кормов вдвое больше прошлогоднего

Житомирской области уже заготовлено кормов вдвое больше прошлогоднего (15,7 тыс. тонн).

Об этом кореспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что в хозяйствах области продолжается заготовка кормов для обеспечения животноводства в зимне-стойловый период 2011-2012 годов.

Так, по состоянию на 15 июня т.г. по всем категориям хозяйств скошено 63,5 тыс. га естественных и сеяных трав, что на 11,8 тыс. га больше аналогичного показателя 2010 года.

Больше всего скошено трав в сельскохозяйственных предприятиях Новоград-Волынского, Попельнянского и Любарского районов.

На заготовке сена лидируют сельскохозяйственные предприятия Новоград-Волынского, Ружинского и Попельнянского районов. По области высококачественного сена уже заготовлено 23% от запланированного .

По сельскохозяйственным предприятиям 8 районов начато заготовку сенажа, которого уже заготовлено 25,6 тыс. тонн (18%), что на 5,6 тыс.тонн больше против 2010 года.