Вступив в ЗСТ, Украина станет сельскохозяйственным придатком Европы - эксперт

Подписав с Евросоюзом договор о Зоне свободной торговли (ЗСТ), Украина рискует стать сельскохозяйственным придатком Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня в ходе круглого стола на тему: «Отношения Украины и России после подписания Украиной соглашения о ЗСТ с ЕС», организованного Институтом Горшенина, высказал президент компании экспертного консультирования "Неокон" Михаил ХАЗИН.

По его мнению, высокотехнологичная украинская продукция может быть востребована только в рамках таможенного союза с Россией, Беларусью, и Казахстаном, тогда как ЕС в ней совершенно не заинтересован. «Европа не пустит украинскую продукцию с высокой добавленной стоимостью на свой рынок. Украина может рассчитывать в Зоне свободной торговли только на роль сельскохозяйственного придатка Европы», - убежден эксперт.

Как отметил в ходе круглого стола руководитель группы экономического сотрудничества Посольства России в Украине Алексей УРИН, по результатам первого квартала 2011 года украинский экспорт в РФ составил 4,2 млрд. долл., что на 63% больше аналогичного периода прошлого года. «Стоит особо отметить, что 37% от всего объема украинского экспорта в РФ составили машины - оборудование и транспортные средства. Хотел бы отметить, что такая структура украинского экспорта характерна только для торговли с РФ. Структура экспорта с другими странами совершенно другая, и в ней нет такой доли высокотехнологичной продукции», - сообщил А.УРИН.

Отвечая на вопрос о перспективах украинской высокотехнологичной продукции на европейском рынке, руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ отметил, что следует больше внимания уделять долгосрочным перспективам развития украинской промышленности, а не сегодняшней ситуации с реализацией ее продукции. «Иногда складывается впечатление, что Украина хочет с одной стороны себя модернизировать, а с другой - ничего не менять. Если мы говорим о модернизации, то нужно думать о долгосрочной перспективе. Если говорить о перспективах украинских технологий, то, несмотря на интерес к украинскому авиапрому со стороны европейских компаний, пока ничего из этого не вышло», - сказал Н.ЛАНГЕ.

Вместе с тем, по его мнению, Украина имеет очень большой потенциал в секторе программного обеспечения. «Украинские программисты уже сегодня вполне успешно работают с европейскими компаниями», - добавил Н.ЛАНГЕ.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году. В начале 2008 года, после вступления Украины во Всемирную торговую организацию, стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать составной частью соглашения об ассоциации.

20 июня в Киеве начался очередной, 17-й раунд переговоров по подготовке соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Переговоры продлятся до 24 июня.