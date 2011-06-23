Украина и Китай реализовывают ряд совместных проектов в АПК – Присяжнюк

Украина и Китай реализовывают ряд совместный проектов в агропромышленном комплексе.

Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По его словам, об увеличении интереса Китая к украинскому АПК свидетельствуют несколько общих проектов, окончательные детали которых сейчас согласовывают украинская и китайская стороны. По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, уже подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства Китайской Народной Республики по вопросам общего строительства агротехнопарка. Сейчас Минагрополитики проводит работу относительно определения исполнителей от украинской стороны.

Кроме того, ведется работа над проектами строительства молочной товарной фермы на 3300 голов дойного стада в Черниговской области, для финансирования которого было решено привлечь кредитные средства промышленно-торгового банка Китая, и строительства свинокомплекса с замкнутым циклом производства мощностью 24 тыс. голов свиней в год в Киевской области при участии ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС».

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, уже разработаны и окончательно согласовываются тексты меморандумов о сотрудничестве в отрасли ветеринарной медицины и о сотрудничестве между министерством аграрной политики Украины и Правительством провинции Ляонин КНР в отрасли сельского хозяйства.

«Сейчас товарооборот между нашими странами сравнительно небольшой, однако в последнее время он имеет постоянную тенденцию к росту. Перспективы украинско-китайского сотрудничества, ввиду потенциалов наших стран, огромны», - заявил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По словам главы министерства, позитивным моментом двустороннего сотрудничества является договоренность о создании украинско-китайской подкомиссии, проведение которой запланировано в сентябре этого года в Китае.