Южные регионы начали уборку озимого ячменя – Минагропрод

В Украине в южных регионах начата уборка озимого ячменя.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, озимый ячмень по данным на 21 июня обмолочен на площади 26,7 тыс. га, намолочено 82,3 тыс. тонн зерна при урожайности 30,8 ц/га (в 2010 г. 26,7 ц/га).

Отмечается, что в 2011 году сбору подлежит 12,8 млн. га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса.

В Министерстве напомнили, что посевная площадь под урожай текущего года составляет 26,7 млн. га - на уровне прошлого года. Зерновой клин размещен на площади 15,7 млн. га (на 443 тыс. га больше 2010 г.), что составляет 58% в структуре посевных площадей и соответствует научно-обоснованным рекомендациям.

Озимые зерновые культуры сохранились на площади 8 млн. га. Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 7,7 млн. га, что составляет 102% к прогнозу и на 187 тыс. га больше против соответствующего периода прошлого года. Кукуруза на зерно посеяна на площади 3,4 млн. га или 109% к прогнозу, что на 750 тыс. га больше против 2011 года. Гречиха посеяна на 297 тыс. га или 95% прогноза, что на 85 тыс. га больше, чем на эту дату в прошлом году. Просо посеяно на 153 тыс. га, что составляет 108% к прогнозу и почти на 50 тыс. га больше против предыдущего года. Сахарная свекла посеяна на площади 548 тыс. га (99%), что на 63 тыс. га больше против прошлого года. Подсолнечник посеян на 4,2 млн. га (119%). Соя посеяна на 1,1 млн. га (98%), что почти на 147 тыс. га больше против прошлого года.

Овощные культуры посеяны на площади 545 тыс. га (103% к прогнозу). Картофель посажен на 1,4 млн. га или 100% прогноза.