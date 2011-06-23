Засушливый период в начале июня негативно отразился на состоянии посевов зерновых. Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, во второй половине мая и первой декаде июня в Украине складывались неблагоприятные агрометеорологические условия для формирования полноценного урожая ранних зерновых колосовых. «Длительный засушливый период обусловил неравномерное развитие яровых культур и ускорил на полторы-две недели против средних многолетних показателей фенологическое развитие всех сельскохозяйственных культур, что негативно повлияет на будущий урожай», - говорится в сообщении.

На многих площадях до 10 июня состоялось ухудшение состояния посевов, отмечалось засыхание нижних листьев и стеблей озимых культур, повреждение листьев вредителями, на отдельных площадях отмечалась пустоколосица (до 10-15%), неполный налив и щуплость зерна.

Смягчение условий агрометеорологии состоялось в период 10-13 и 19-20 июня, когда почти по всей территории страны прошли эффективные дожди, снизилась температура воздуха и повысилась относительная влажность воздуха. В отдельных местах центральных и восточных областей количество осадков превысило месячную норму. В связи с этим состояние посевов сельскохозяйственных культур улучшается, отмечают в Минагропроде.