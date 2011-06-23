В июне линейка ТМ «Славутич ICE» пополнилась новым вкусом «Славутич ICE Mix Клюква».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, микс основан на легком светлом пиве и натуральном соке клюквы.

«Славутич ICE Mix Клюква» выпускается в банке 0,5 л с характерным дизайном для данной серии – стильным «ледовым» контуром. Содержание алкоголя в продукте - не менее 3,5%, а плотность – 13,7%. Пивная основа для микса производится по технологии холодной фильтрации, позволяющей получить оригинальный вкус Ice Beer. Разливается напиток на Киевском заводе «Славутич», - идет речь в сообщении.

Справка УНИАН. Собственником компании ПАО ПБК «Славутич» является Carlsberg. Carlsberg – крупнейшая в Северной и Восточной Европе и четвертая в мире пивоваренная группа. Компания владеет портфелем из 500 пивных и значительного количества брендов безалкогольных напитков.

В состав группы Carlsberg в Украине входят: ПАО ПБК «Славутич», заводы которого расположены в г.Запорожье, г.Киеве и г.Львове. В Украине компания представляет пиво и безалкогольные напитки следующих торговых марок: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Negra Modelo», «Арсенал», «Хмільне», «Квас Тарас», «Top Tea».