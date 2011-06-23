В Украине 24-26 июня ожидается осложнение погодных условий. Температура снизится на 6-12°
14:01, 23 июня 2011Агро
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24-26 в Украине ожидается осложнение погодных условий: грозовые дожди, ливни и постепенное снижение температуры.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Согласно прогнозам синоптиков, 24-26 июня ожидаются неблагоприятные погодные условия: 24 июня в западных, северных, днем и в центральных областях, 25-26 июня в Украине пройдут грозовые дожди, местами сильные дожди и ливни, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на западе до 24 м/с.
Также ожидается постепенное снижение температуры, начиная с западных областей, на 6-12°. 27-28 июня сохранится дождливая прохладная погода.
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