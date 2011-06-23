Кинах презентовал в Харькове «Инновационную аграрно-промышленную группу»

Сегодня в Харькове состоялась презентация агропромышленной ассоциации «Инновационная аграрно-промышленная группа».

Как передает корреспондент УНИАН, новое агропромышленное объединение было презентовано на заседании круглого стола на тему «Инновационное развитие агропромышленного комплекса Украины» при участии президента Украинского союза промышленников и предпринимателей, председателя наблюдательного совета ассоциации «Инновационная аграрно-промышленная группа» Анатолия КИНАХА и главы Харьковской облгосадминистрации Михаила ДОБКИНА.

По словам А.КИНАХА, ассоциация на основе объединения усилий государства, власти и работников реального сектора экономики ставит цель выработать «четкие стратегии последующего развития аграрно-промышленного комплекса в контексте реформирования современных земельных отношений».

«Главная задача – найти те механизмы государственно-частного партнерства, объединить возможности власти, интеллекта, общества, чтобы на этой основе создавать эффективную законодательно-нормативную базу и формировать все составляющие последующего развития экономики Украины. Я уверен, что только когда объединяются усилия, воля, интеллект государства и общества, мы будем достигать больших результатов», - сказал он.