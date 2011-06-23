Предприятия АПК Винницкой области получили 395,7 млн. грн. кредитов

Предприятия агропромышленного комплекса Винницкой области в январе-мае 2011 году получили 395,7 млн. грн. кредитов, что почти в 6 раз или на 338 млн. грн. больше чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении экономики Винницкой облгосадминистрации.

По сообщению, из общей суммы кредитов 159,7 млн. грн. предоставлено сельхозпроизводителям, что в 2,5 раза или на 101,2 млн. грн. больше чем за 5 месяцев 2010 года.

Задолженность по кредитам АПК по состоянию на июнь 2011 года составила 601,8 млн. грн., в том числе просроченная задолженность – 30,2 млн. грн., пролонгированная – 124,3 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, предприятия агропромышленного комплекса Винницкой области в 2010 году получили 263,1 млн. грн. кредитов, что на 7,3% или на 17,9 млн. грн. больше чем в 2009 году. В январе-апреле предприятиям АПК предоставлено 336,1 млн. грн. кредитов, что в 5,6 раз или на 276,2 млн. грн. больше чем за аналогичный период 2010 года.