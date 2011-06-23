В Украине намолотили первые 100 тыс. тонн зерна нового урожая

В Украине намолотили первые 100 тыс. тонн озимого ячменя.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на министра Николая ПРИСЯЖНЮКА.

По его словам, на сегодня уборочная кампания началась в Одесской и Николаевской областях, а также в Крыму. В ближайшее время к уборке урожая приступят в Центральной Украине.

Министр отметил, что вместе с регионами была проведена работа по интенсификации производства сельскохозяйственной продукции. В частности, количество внесенных удобрений увеличилось с 51 кг действующего вещества на гектар в 2010 году до 69 кг на гектар в 2011 г. «В совокупности со сравнительно неплохими погодными условиями это дает уверенность, что урожай текущего года будет лучше, чем урожай прошлого года», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Кроме того, в этом году на жатву выедут 500 новых комбайнов, которые соберут урожай на 800 тысячах гектаров.

По данным Минагрополитики, в этом году в Украине посеяно 15,7 млн. га зерновых. Ожидаемый урожай зерновых – 45 млн. тонн против 39 млн. в 2010 году.