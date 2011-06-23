Агропредприятия Запорожской области увеличили реализацию продукции на 26,2%

Сельхозпредприятия и агрохозяйства Запорожской области в январе-мае 2011 года увеличили объемы реализации продукции собственного производства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 26,2%.

Как сообщили УНИАН в главном управлении статистики в Запорожской области, увеличение общего количества реализованной сельхозпродукции произошло за счет увеличения объемов продаж продукции растеневодства.

«Общий объем реализации сельскохозяйственными предприятиями собственной продукции в январе-мае 2011г. по сравнению с январем-маем 2010г. увеличился на 26,2%. При этом объемы реализации продукции растеневодства возросли на 40%», - сообщили в ГУ статистики в Запорожской области, отметив, что объемы реализации продукции животноводства напротив сократились – на 4,6%.

Так, в частности объемы реализации молока и молочных продуктов уменьшились на 15,1%, а яиц - на 8,5%.