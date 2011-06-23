Сельскохозяйственный холдинг «HarvEas» начал уборочную кампанию

Сельскохозяйственный холдинг «HarvEast» (создан на базе сельскохозяйственных активов ПАО «Мариупольский меткомбинат им. Ильича» - УНИАН) приступил к сбору урожая озимых зерновых культур.

Об этом сообщили в пресс-службе Холдинга.

В сообщении отмечается, что первый урожай будет собран в крымских хозяйствах Холдинга, в которых под озимые зерновые в минувшем году было засеяно 9 тыс. га пахотных земель, из них 5 тыс. га было отведено под пшеницу и 3,8 тыс. га – под ячмень. Также весной в крымских хозяйствах было засеяно 1,7 тыс. га подсолнечника и 3,8 тыс. га кормовых культур.

В пресс-службе напомнили, что всего осенью минувшего и весной текущего года Холдинг засеял 195 тыс. га земли, в том числе 71 тыс. га пшеницы, 21 тыс. га ячменя, 48 тыс. га теническх и 41 тыс. га кормовых культур.

При этом только в рамках весенне-полевой кампании в удобрения было инвестировано свыше 100 млн. грн., что в натуральном выражении превышает совокупный показатель за последние два года, подчеркнуто в сообщении.

По словам и.о. Генерального директора Холдинга «HarvEas» Дмитрия СКОРНЯКОВА, «это будет первый урожай Холдинга, и по окончанию уборочной кампании мы тщательно проанализируем урожайность в каждом из районов, чтобы разработать эффективную схему севооборота и определить оптимальные количество и тип удобрений для каждого отдельного региона».

В прошлом году средняя урожайность пшеницы в сельскохозяйственных активах ММК им. Ильича, на базе которых был создан «HarvEast», составила 29,3 ц/га, напомнили в пресс-службе.

Справка УНИАН. «HarvEast Holding» – сельскохозяйственный холдинг, владеющий и управляющий активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и АР Крым. Основные направления деятельности Холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы, кормового сорго) и молочное животноводство.

Холдинг «HarvEast» создан 10 марта 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК им. Ильича. Процесс передачи активов Холдингу завершится осенью 2011 года. Общий банк обрабатываемой земли составит около 220 тыс. га; поголовье крупного рогатого скота - более 30 тыс. голов. Первая публичная презентация стратегии Холдинга планируется в середине 2012 года.

Акционерами «HarvEast Holding» являются группа СКМ и группа «Смарт-Холдинг».