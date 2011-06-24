Для формирования государственного продовольственного резерва Аграрный фонд закупил 860 тыс. тонн зерна нового урожая через оператора ООО "Хлеб Инвестбуд". Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АФ со ссылкой на слова генерального директора фонда Сергея ХОРОШАЙЛОВА.

«К формированию государственного интервенционного фонда мы приступили еще в марте, пользуясь механизмом форвардных закупок зерна. В этой программе приняли участие около 1200 сельскохозяйственных предприятий из всех областей Украины. Им уже выплачено 70% стоимости заключенных контрактов. Остаток суммы они получат после поставки зерна на сертифицированные элеваторы», - отметил С.ХОРОШАЙЛОВ.

По его словам, общий объем финансирования, предусмотренный правительством для формирования государственного интервенционного фонда в 2011/12 маркетинговом периоде, составляет 7,2 млрд. грн, что превышает совокупный объем такого финансирования за три предыдущих года.

В соответствии с постановлением Кабинета министров «Об утверждении объемов формирования государственного интервенционного фонда в 2011/12 маркетинговом периоде», для формирования продовольственного резерва в этом году будет осуществлена закупка 1050 тыс. тонн пшеницы, 90 тыс. тонн ржи, 40 тыс. тонн ячменя, 35,28 тыс. тонн гречихи, 30 тыс. тонн кукурузы, 247,6 тыс. тонн сахара-песка.

Напомним, ООО «Хлеб Инвестбуд», структурное подразделение Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, заявляло о планах закупить для Аграрного фонда 895 тыс. тонн зерна по форвардным контрактам.

«Хлеб Инвестбуд» в статусе единственного исполнителя провел поставку зерна на условиях форвардных закупок для Аграрного фонда. «Цена соглашения составляет 1,55 млрд. грн. Им предусмотрено поставить Аграрному фонду пшеницы мягкой 2-4 класса более 786 тыс. тонн, ржи 1-3 класса – 99 тыс. тонн и гречки – 10 тыс. тонн», – заявляли в компании.