Аграрный фонд закупил 860 тыс. тонн зерна нового урожая
Для формирования государственного продовольственного резерва Аграрный фонд закупил 860 тыс. тонн зерна нового урожая через оператора ООО "Хлеб Инвестбуд". Об этом УНИАН сообщила пресс-служба АФ со ссылкой на слова генерального директора фонда Сергея ХОРОШАЙЛОВА.
«К формированию государственного интервенционного фонда мы приступили еще в марте, пользуясь механизмом форвардных закупок зерна. В этой программе приняли участие около 1200 сельскохозяйственных предприятий из всех областей Украины. Им уже выплачено 70% стоимости заключенных контрактов. Остаток суммы они получат после поставки зерна на сертифицированные элеваторы», - отметил С.ХОРОШАЙЛОВ.
По его словам, общий объем финансирования, предусмотренный правительством для формирования государственного интервенционного фонда в 2011/12 маркетинговом периоде, составляет 7,2 млрд. грн, что превышает совокупный объем такого финансирования за три предыдущих года.
В соответствии с постановлением Кабинета министров «Об утверждении объемов формирования государственного интервенционного фонда в 2011/12 маркетинговом периоде», для формирования продовольственного резерва в этом году будет осуществлена закупка 1050 тыс. тонн пшеницы, 90 тыс. тонн ржи, 40 тыс. тонн ячменя, 35,28 тыс. тонн гречихи, 30 тыс. тонн кукурузы, 247,6 тыс. тонн сахара-песка.
Напомним, ООО «Хлеб Инвестбуд», структурное подразделение Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, заявляло о планах закупить для Аграрного фонда 895 тыс. тонн зерна по форвардным контрактам.
«Хлеб Инвестбуд» в статусе единственного исполнителя провел поставку зерна на условиях форвардных закупок для Аграрного фонда. «Цена соглашения составляет 1,55 млрд. грн. Им предусмотрено поставить Аграрному фонду пшеницы мягкой 2-4 класса более 786 тыс. тонн, ржи 1-3 класса – 99 тыс. тонн и гречки – 10 тыс. тонн», – заявляли в компании.