«Славутич» начал выпуск яблочного сидра Somersby

Компания «Славутич», один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков в Украине, в июне начала выпуск натурального яблочного сидра Somersby.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что в Украине этот напиток выпускается по лицензии Carlsberg Group.

В компании отметили, что в Украине сегмент сидров только формируется. «Рынок сидра успешно развивается в Европе, в Украине же этот продукт пока мало представлен. Проанализировав текущие тенденции, мы пришли к выводу, что категория сидров очень перспективна», - добавила менеджер по маркетингу компании «Славутич», Carlsberg Group Елена ДЖАГАРЯН.

Справка УНИАН. Собственником компании ПАО ПБК «Славутич» является Carlsberg. В состав группы Carlsberg в Украине входят: ПАО ПБК «Славутич», заводы которого расположены в г.Запорожье, г.Киеве и г.Львове. В Украине компания представляет пиво и безалкогольные напитки следующих торговых марок: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Negra Modelo», «Арсенал», «Хмільне», «Квас Тарас», «Top Tea».