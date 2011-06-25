На Буковине из-за непогоды уничтожено 600 га озимой пшеницы и 607 га сахарной свеклы

Вчера сильные порывы ветра и дожди с градом нанесли ущерб шести населенным пунктам Заставновского района Черновицкой области. Как сообщает пресс-служба МЧС, уничтожено 600 га озимой пшеницы, 607 га сахарной свеклы, 76 га сои, повреждено 130 га частных приусадебных участков, размыто 10 км 860 м гравиевого покрытия на местных дорогах.

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