Unilever проводит реорганизацию для последующего роста бизнеса

Компания Unilever объявила об изменениях в структуре категорий и стратегии их вывода на рынок для последующего развития бизнеса, особенно на рынках, которые развиваются. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

По мнению специалистов компании, новая структура обеспечит более эффективное развертывание масштабных инноваций и будет способствовать оптимизации ресурсов для выполнения стратегических приоритетов компании.

«Unilever получает больше половины оборота на рынках, которые развиваются, которые за последнее десятилетие выросли почти вдвое. Мы осуществили значительный шаг в развитии инноваций и скорости их развертывания на разных рынках за несколько последних лет. На данный момент у нас есть возможность направить этот сильный импульс для внедрения последующих инноваций в структуре компании», - заявил главное должностное лицо компании Unilever (Unilever CEO) Пол ПОЛМАН.

В рамках реорганизации состоялись также и соответствующие кадровые изменения среди высшего руководства компании. На данный момент создано четыре подразделения, которые будут отвечать за разные категории товаров, руководители которых непосредственно будут подчиняться главному должностному лицу компании П.ПОЛМАНУ.

Справка УНИАН. Unilever - один из мировых лидеров по производству потребительских товаров повседневного спроса.

Первое представительство Unilever в Украине было открыто в 1993 году. Портфель торговых марок Unilever в Украине включает в себя майонезы, кетчупы и соусы Calve, майонез Hellmann`s, спреды Rama, растительно-творожные кремы Crème Bonjour, супы и приправы Knorr, чай "Беседа", Brooke Bond и Lipton, а также средства личной гигиены и бытовой химии Dove, Clear vita ABE, Sunsilk и Timotei, Rexona и Axe, Domestos и Cif.