В РФ площадь природных пожаров выросла в три раза по сравнению с прошлым годом

Москва. В России площадь природных пожаров выросла в три раза по сравнению с прошлым годом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

«Всего с начала пожароопасного периода 2011 года на территории Российской Федерации возникло 13 579 очагов природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 13 285 очагов, увеличение в 1,02 раза) на общей площади 846 589,89 га (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 278 430,64 га, увеличение в 3,04 раза), - говорится в сообщении.

На территории РФ за сутки возникло 57 очагов на площади 4 133,06 га, потушено 74 очага на площади 3 718,31 га. С учетом ранее возникших пожаров продолжает действовать 113 очагов (в том числе 2 крупных), площадь активного горения – 207,85 га, локализовано – 7 151,65 га.

По информации министерства, наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Красноярского и Забайкальского краев, Иркутской области, Республиках Коми и Бурятия. С учетом прогноза, наиболее сложная обстановка сохранится в Республике Саха (Якутия), Калмыкия, Бурятия, Забайкальском крае, Иркутской, Оренбургской, Саратовской, Астраханской, Липецкой, Орловской и Воронежской областях.