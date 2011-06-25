Украина в 2011-2012 МГ сможет экспортировать 18,3 млн. т зерна – эксперты

В 2011-2012 маркетинговом году Украина сможет поставить на внешние рынки около 18,3 млн. тонн зерна, что на 54% больше экспорта в текущем сезоне. Увеличение объемов экспорта зерна ожидается по всем основным культурам.

Такой прогноз на «Зерновом форуме ’2011» озвучила аналитик агентства «АПК-Информ» Анастасия ИВАСЕНКО.

Эксперты оптимистично высказываются относительно экспортного потенциала Украины, отмечая рост экспорта зерна на внешние рынки. На этом фоне ряд экспертов прогнозирует дальнейшее снижение производства муки, поскольку ее внутреннее потребление по-прежнему сокращается. Кроме того, согласно мнению переработчиков, в будущем сезоне основные проблемы будут связаны с накоплением сырья, связанным с нехваткой средств и возможными административными влияниями на функционирование рынка муки.

Исходя из общего предложения пшеницы и уровня ее потребления, экспортный потенциал Украины на 2011-12 маркетинговый год может составить 8,4 млн. тонн, что в 2,3 раза превышает экспорт в текущем сезоне.

Однако, по мнению экспертов, даже при хорошем урожае существенного снижения цен на зерновом внутреннем рынке в будущем сезоне может не произойти. С одной стороны, в связи с возросшими затратами на производство, включающими в себя горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения. Огромное влияние на ценообразование оказывают такие факторы, как ожидание инфляции, наличие естественных монополий и нестабильная экономическая ситуация в целом.

С другой стороны, до конца календарного года действуют пошлины на экспорт зерна, что существенно снижает доходы аграриев. Эксперты считают, что участники рынка будут придерживать продукцию в надежде на отмену пошлин с 1 января 2012 года.