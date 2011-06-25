Завтра в Украине ожидаются дожди и грозы

Завтра в Украине ожидаются дожди, местами грозы, днем в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской областях и в Крыму сильные дожди, в отдельных районах град, лишь в западных областях местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, на востоке южный, 7-12 м/с, в южной части, центральных и восточных областях местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, на юге 25-28 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 10-15°, на западе местами 7-9°, днем 16-21°; в Крыму и восточной части ночью 14-19°, днем 23-28.

В Киевской области в воскресенье временами дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 16-21°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 18-20°.

Сегодня температура воды в Черном море 19-24°, в районе Феодосии 16°, в Азовском море 25-26°, в Днепре возле Киева 22°.