«Олимп» начал производство сидра «Ranetti»

Компания «Олимп», один из крупных производителей алкогольной продукции, начала производство сидра «Ranetti». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Учитывая невысокую опробованность сидра украинцами, в 2011 году мы запланировали произвести и реализовать 1 млн. бутылок сидра. В последующем эта цифра будет выше. Увеличение станет возможным за счет роста популярности сидра, узнаваемости марки и приемлемой цены на полке», - сообщил бренд-менеджер ТМ Ranetti Олег ЗВОНАРЕВ.

Cидр «Ranetti» производится на «Крымском винно-коньячном заводе «Бахчисарай».

Как сообщал УНИАН, компания «Славутич» в июне также начала выпуск яблочного сидра Somersby. В компании отметили, что в Украине сегмент сидров только формируется. «Рынок сидра успешно развивается в Европе, в Украине же этот продукт пока мало представлен. Проанализировав текущие тенденции, мы пришли к выводу, что категория сидров очень перспективна», - добавила менеджер по маркетингу компании «Славутич», Carlsberg Group Елена ДЖАГАРЯН.