Госсельхозинспекция изучает возможность производства в Украине новых видов консервов

Государственная инспекция сельского хозяйства Украины изучает возможность производства отечественными предприятиями новых видов консервов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба инспекции.

Сообщается, что Госсельхозинспекция провела заседание Центральной отраслевой дегустационной комиссии консервной промышленности, на котором на дегустацию предприятиями Украины было представлено семь образцов новых видов консервов для разработки технических условий на «Закусочные консервы из овощей», один образец яблочного повидла, которое внедряется в производство по новому стандарту, и девять образцов плодоовощных консервов массового производства. Кроме того, для сравнительных качественных характеристик пять образцов консервированной овощной продукции было закуплено в торговых сетях.

Рассмотрев разработанные образцы новых видов и консервов массового производства, дегустационная комиссия пришла к заключению, что образцы по показателям качества отвечают требованиям потребителя и промышленного производства. Вместе с тем, некоторые образцы рекомендовано доработать в части рецептуры и представить на дегустацию повторно.

Также комиссия отметила, что консервы массового производства по показателям качества и внешнего вида отвечают требованиям действующего законодательства.