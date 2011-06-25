В Житомирской области продажа сельхозпродуктов на рынках выросла на 46,8%

В Житомирской области за январь-май продажа сельхозпродуктов на городских рынках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 46,8%, при этом цены снизились на 3%.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении статистики в Житомирской области.

Отмечается, что продукты животноводства подешевели на 7,5%, а их продажи увеличились в 1,7 раза.

Продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 7,6%, при росте цен на 25,9%.

В январе-мае 2011 г., по сравнению с январем-маем 2010 г., наблюдается рост цен на мучные изделия – на 33,1%, крупы – на 40,3%, овощи – на 14,5% (капуста свежая подорожала на 55%, сахар - на 5,5%, картофель – на 46%, масло растительное – 45,6%).

Молочные продукты подорожали на 15%, а именно – молоко – на 7,1%, масло – на 65%, творог – 20,4%, сметана – на 20,1%.

В то же время снизились цены на яйца на 9,4% и на мясопродукты – на 9,7%, в том числе сало свиное – на 33%, а телятина подорожала на 5,4%.

Справка УНИАН. В Житомирской области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках в январе-апреле 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, увеличилась на 12,7% при снижении цен на рынках на 2,2%.