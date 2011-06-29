Дожди повлияли на будущий урожай как позитивно, так и негативно - МинАП
12:14, 29 июня 2011Агро
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Сильные дожди, прошедшие в Украине в последние дни как позитивно, так и негативно повлияли на будущий урожай.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ.
Он отметил, что позитивное влияние дожди оказали на урожай поздних культур, в частности кукурузы, подсолнечника и сои. Вместе с этим, в некоторых регионах юга Украины, где осадки превысили месячную норму, некоторая часть урожая повреждена.
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