Дожди повлияли на будущий урожай как позитивно, так и негативно - МинАП

Сильные дожди, прошедшие в Украине в последние дни как позитивно, так и негативно повлияли на будущий урожай.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ.

Он отметил, что позитивное влияние дожди оказали на урожай поздних культур, в частности кукурузы, подсолнечника и сои. Вместе с этим, в некоторых регионах юга Украины, где осадки превысили месячную норму, некоторая часть урожая повреждена.