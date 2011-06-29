Кернел приобретет завод Black Sea Industries в Ильичевском порту

Компания Kernel Holding S.A. подписала 27 июня 2011 г. соглашение об опционе с правом покупки 100% акций перерабатывающего завода Black Sea Industries (BSI), расположенного рядом с зерновым терминалом компании в Ильичевском порту.

Об этом говорится в сообщении компании, которым располагает УНИАН.

Опцион с правом покупки может быть исполнен при условии получения разрешения Антимонопольного комитета Украины. Компания ожидает, что перерабатывающий завод BSI начнет работать на полную мощность под руководством Kernel уже в начале нового сезона 2011-2012 гг. Стоимость сделки составляет 140 млн. долл. при условии отсутствия долговых обязательств и денежных средств.

"В сентябре 2009 г. мы подписали с компанией BSI толлинговое соглашение о предоставлении Kernel права на переработку 230 тыс. тонн подсолнечника в год. Поэтому нам хорошо известен этот первоклассный производственный актив. Мы по достоинству оценили не только его высокую производительность, но и почти идеальное месторасположение. Последнее было основным фактором при принятии решения, поскольку масло и шрот, которые производятся на перерабатывающем заводе, перегружаются непосредственно через наш зерновой терминал на суда с целью экспорта», - заявил председатель совета директоров Kernel Holding S.A. Андрей ВЕРЕВСКИЙ.

Он добавил, что это приобретение дает компании не только прямую выгоду, но и дополнительный эффект вследствие синергии с терминалом в Ильичевске. «В результате могут быть снижены затраты на логистику в процессе наращивания объемов масла и шрота, экспортируемых через терминал. С началом нового сезона 2011-2012 гг. мы планируем сразу же нарастить объемы переработки на этом заводе до максимума, до 500 тыс. тонн семян в год, и таким образом довести наши общие перерабатывающие мощности до переработки 2,6 млн. тонн семян подсолнечника в год», - добавил А.ВЕРЕВСКИЙ.

Справка УНИАН. Кернел – одна из крупнейших в Украине агропромышленная компания.

Компания входит в тройку лидеров экспортеров зерновых и подсолнечного масла.

Компания производит сырое, рафинированное и бутылированное масло под торговыми марками "Щедрый ДАР", "Стожар", "Чумак Домашня", "Чумак Золота" на Полтавском, Приколотнянском и Волчанском маслоэкстракционных заводах.