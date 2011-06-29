В Украине намолочен первый миллион тонн рапса

В Украине на сегодня намолочен первый миллион тонн рапса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ.

«Я думаю, что на данный момент первый миллион тонн уже намолочен», - сказал он.

Н.БЕЗУГЛЫЙ отметил, что рапс собран с площади 300 тыс. га. Урожайность рапса на этих площадях составляет 28,5 центнеров с га, что на 3,5 центнера лучше, чем урожайность озимого рапса в прошлом году.

Н.БЕЗУГЛЫЙ сказал, что лучшая урожайность рапса в Закарпатской области – 33 центнера с га, худшая – в Днепропетровской области – 21,5 центнеров с га.