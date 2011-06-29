Аграрный фонд 30 июня начинает проведение тендеров по закупке зерна

Аграрный фонд 30 июня начинает проводить еженедельные тендеры по закупке зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ.

«Начиная с завтрашнего дня, Аграрный фонд еженедельно будет проводить тендеры по закупке зерна. Завтра первый тендер», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ. Он отметил, что тендеры будут проводиться по закупке пшеницы, ржи и гречихи.

«В целом Аграрный фонд, по нашим подсчетам, сможет купить дополнительно до 2 млн. тонн зерна», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ. При этом он отметил, что закупки зерна будут проводиться в июле-октябре, и на сегодняшний день Аграрный фонд уже закупил по форвардным контрактам около 900 тыс. тонн зерна.

Как сообщал УНИАН, для формирования государственного продовольственного резерва Аграрный фонд закупил 860 тыс. тонн зерна нового урожая через оператора ООО "Хлеб Инвестбуд".

В соответствии с постановлением Кабинета министров «Об утверждении объемов формирования государственного интервенционного фонда в 2011/12 маркетинговом периоде», для формирования продовольственного резерва в этом году будет осуществлена закупка 1050 тыс. тонн пшеницы, 90 тыс. тонн ржи, 40 тыс. тонн ячменя, 35,28 тыс. тонн гречихи, 30 тыс. тонн кукурузы, 247,6 тыс. тонн сахара-песка.

Напомним, «Хлеб Инвестбуд» в статусе единственного исполнителя проведет поставку зерна на условиях форвардных закупок для Аграрного фонда, соответствующее соглашение подписано 4 марта 2011 года. Соглашением предусмотрено поставить Аграрному фонду пшеницы мягкой 2-4 класса более 786 тыс. тонн, ржи 1-3 класса – 99 тыс. тонн и гречки – 10 тыс. тонн. Эти культуры будут направлены на формирование государственного интервенционного фонда. Закупка будет проводиться по минимальным интервенционным ценам, которые на сегодня составляют на пшеницу, в зависимости от класса, от 1612 до 1792 грн./т, на рожь – 1447-1582 грн./т, на гречку – 6750 грн./т.