Первый вице-премьер-министр - Министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ поручил усилить контроль за ходом уборочной кампании.

Об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

По его словам, прекращение засухи и интенсивные осадки улучшили состояние зерновых и дают надежду на несколько больший урожай, чем это ожидалось ранее из-за продолжительной жары.

А.КЛЮЕВ сообщил, что общий объем уборочных работ по группе ранних зерновых составляет 12,4 млн. га, из них пшеницы - 6,8 млн.га. «Следует не упустить оптимальные сроки и не потерять выращенный урожай. Поэтому прошу усилить контроль за ходом уборки хлеба», - заявил первый вице-премьер-министр. По его словам, особое внимание следует обратить на соблюдение требований безопасности труда и пожарной безопасности непосредственно на местах уборки и зерновых токах.

Кроме того, А.КЛЮЕВ поручил принять ряд мер для обеспечения ускорения роста производства в АПК. Он поручил Минагропроду, Минэкономразвития, Совету министров АР Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям содействовать сельхозпроизводителям в получении кредитов для проведения полевых работ в 2011 году. Кроме того, поручено обеспечить поставку аграриям горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений по цене производителя.

Также А.КЛЮЕВ дал поручение принять меры по оптимизации структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур, начиная с осеннего сева текущего года, с учетом потребностей внутреннего продовольственного рынка.

Кроме того, указанным органам исполнительной власти поручено обеспечить постоянный мониторинг и уточнения региональных балансов спроса и предложения на основные виды сельскохозяйственной продукции.