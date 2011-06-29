В Днепропетровской области началась уборка ранних зерновых

В южных районах Днепропетровской области началась уборка ранних зерновых культур.

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации.

По состоянию на 29 июня скошено и обмолочено 15 тыс. га озимого ячменя. Намолочено 32,4 тыс. тонн зерна.

Площадь уборки ранних зерновых культур в регионе составляет 841,6 тыс. га. По данным управления агропромышленного развития, аграрии области полностью подготовлены к уборке урожая - отремонтировано 17,1 тыс. тракторов, 3285 комбайнов, 1548 жаток.

Также для проведения жатвы закуплено 40,8 тыс. тонн дизельного топлива, 11,7 тыс. тонн бензина, 1, 7 тыс. тонн дизельного масла.

Обеспеченность сельхозпредприятий ГСМ составляет 100%.