ВР до осени не будет рассматривать законопроекты о рынке земли

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заверил, что до осени парламент не будет рассматривать законопроекты относительно рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, во время прямой линии в редакции газеты «Известия в Украине» он сказал: «На этой сессии, то есть, до осени, Верховная Рада не будет рассматривать соответствующие новшества ни от Кабинета министров, ни от народных депутатов Украины».

В.ЛИТВИН считает, что основной задачей при введении рынка земли должна стать ее капитализация. «Когда мы говорим о рынке земли, то в первую очередь это должно предусматривать право человека распоряжаться землей, которая находится у него в частной собственности”, – сказал В.ЛИТВИН. По его словам, “речь идет не о фактической продаже земли, а в первую очередь о том, чтобы у нас состоялся процесс капитализации земли, в том числе с помощью права сдавать землю в аренду”. Он сказал: “И не на три-пять лет, а на десять и больше лет».

По словам председателя ВР, по подсчетам экспертов, приведение цены на украинскую землю к общеевропейскому уровню займет до 10 лет. Он убежден, что «того дикого рынка, о котором говорят и которым пугают, у нас не будет». По его словам, речь не идет о том, что “землю будут продавать иностранцам и кто-то будет землю скупать".

В.ЛИТВИН напомнил, что на сегодняшний день в парламенте не зарегистрирован правительственный законопроект о рынке земли. По его словам, это связано с тем, что на текущей сессии Верховная Рада уже отклонила законопроект о рынке земли, а согласно Регламенту ВР, если законопроект рассматривался и был отклонен, аналогичный законопроект может рассматриваться не раньше следующей сессии.