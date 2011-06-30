Ovostar Union в 2013 году намерена увеличить свою долю на рынке яиц в 2-3 раза

Украинская компания Ovostar Union (OU) намерена в 2013 году увеличить свою долю на рынке производства яиц в 2-3 раза с нынешних 5%.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил глава правления и совладелец компании Виталий ВЕРСЕНКО в Варшаве в среду.

«Думаю, в трехлетней перспективе это буде 10-15 процентов», - сказал он.

В.ВЕРСЕНКО отметил, что компания намерена сконцентрироваться на усилении своих позиций в сегменте, в котором она работает.

По его словам, у компании нет стратегии завоевывать какую-то значимую долю, потому это приведет к превращению ее в поставщика стандартного продукта.

Как сообщал УНИАН, компания Ovostar Union, которая в июне завершила размещение своих акций на Варшавской фондовой бирже, заявила о намерении к 2013 году увеличить производство яиц вдвое - до более 1 млрд. штук.

Компания также намерена в 2012 году удвоить производство продуктов из жидких яиц до 6,8 тыс. тонн, а сухих яичных изделий – увеличить в 2,4 раза - до 2,9 тыс. тонн, сохранив этот уровень в 2013 году.

По оценкам OU, в прошлом году ее доля на украинском рынке производителей яиц составила более 5%, а на рынке яичных изделий - почти 40%.