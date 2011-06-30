Цена 1 га на Кировоградщине после отмены "земельного" моратория достигнет 20 тыс.грн.

Оценочная стоимость одного гектара пашни в Кировоградской области после отмены моратория на продажу земли может вырасти до 20 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления Госкомзема в Кировоградской области Виктор ПЕТРИКЕЕВ.

По его словам, в настоящее время средняя нормативная стоимость одного гектара земли в области составляет 12 тыс. грн. в зависимости от плодородности.

«Стоимость земли по окончанию действия моратория будет только увеличиваться. Поэтому я бы не советовал пайщикам сразу после 1 января 2012 года выставлять участок на продажу, лучше сдавать его в аренду», отметил В.ПЕТРИКЕЕВ.

Он сообщил, что средняя стоимость аренды одного гектара земли в области сейчас составляет 300-350 грн., после реформы эта сумма вырастет в разы.

По словам В.ПЕТРИКЕЕВА, в Кировоградской области насчитывается почти 260 тыс. владельцев земельных паев, без учета приусадебных, дачных и неприватизированных участков.