Укрлендфарминг привлекла у Deutsche Bank AG и Сбербанка России синдицированный кредит в 600 млн. долл.

Аграрная компания «Укрлендфарминг» привлекла синдицированный кредит в размере 600 млн. долл. Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, этот кредит является крупнейшим займом, выданным за время независимости частной украинской компании иностранными кредиторами.

Средства компании предоставили немецкий Deutsche Bank AG и Сбербанк России. Лидменеджером сделки выступила компания «Тройка Диалог». Срок действия договора составляет 5 лет, кредитная ставка – Libor+8%.

По словам владельца компании «Укрлендфарминг» Олега БАХМАТЮКА, полученные средства будут направлены на решение целого ряда задач по стратегическому развитию и расширению бизнеса. «За счет привлеченных ресурсов мы намерены построить два элеватора общей мощностью 650 тыс. тонн единовременного хранения зерна. Эти объекты будут расположены на Западе и Юге страны. Мы намерены начать строительство уже в этом году и завершить его через 1-1,5 года. Кроме того, мы собираемся обновить парк сельскохозяйственной техники, а также рефинансировать предыдущие, более дорогие кредиты, улучшив состояние своего кредитного портфеля», - отметил О.БАХМАТЮК.

Он также добавил, что группа «Укрлендфарминг» сохраняет сильные возможности по генерации денежных средств.

Справка УНИАН. «Укрлендфарминг» является одним из крупнейших в Украине производителей зерновых и сахара, а также одним из ведущих игроков рынка животноводческой продукции. Под управлением компании находится около 500 тыс. га земли. Компания владеет около 65 тыс. голов крупного рогатого скота, занимая до 20% рынка говядины в Украине. В собственности компании 18 мясокомбинатов, 2 завода по переработке кожи, 6 семенных заводов, 6 сахарных заводов, три элеватора мощностью 645 тыс. тонн единовременного хранения. Компания также развивает производство свеклы и кукурузы как энергетических культур.