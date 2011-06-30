Семена бобовых из Египта могли быть причиной вспышки кишечных заболеваний в Европе, вызванных палочкой E.coli.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщило Европейское агентство продовольственной безопасности.

Агентство отмечает, что под подозрением находятся партии семян, импортированных в 2009 и 2010 годах.

Вместе с тем, в своем заявлении агентство подчеркивает, что пока нет уверенности в том, что семена бобовой культуры пажитника стали причиной всех зарегистрированных в Европе кишечных заболеваний, вызванных палочкой E.coli.

На сегодняшний день от этих заболеваний в Европе погибли 48 человек, из них 47 жителей Германии и одна гражданка Швеции.