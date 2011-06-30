В Кировоградской области началась зерноуборочная кампания

Аграрии Кировоградской области приступили к уборке ранних зерновых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на коллегии Кировоградской облгосадминистрации сообщил заместитель губернатора по вопросам АПК Богдан АНДРЮЩЕНКО.

По его словам, ход уборочных работ сдерживается погодными условиями. На сегодня урожай собран на площади 1,6 тыс. га, обмолочено 4,3 тыс. тонн ячменя. Средняя урожайность культуры составляет 27 ц/га.

Б. АНДРЮЩЕНКО отметил, что грозовые ливни, которые прошли на территории Кировоградской области 24-28 июня, внесли коррективы в расчеты по уборке урожая.

«В некоторых районах выпала двухмесячная норма осадков за несколько дней. По предварительным оценкам, последствием ливней станет сокращение площади уборки зерновых на 10%. В то же время, прогнозируется, что рентабельность зерновых в этом году будет не ниже прошлогоднего уровня», - отметил вице-губернатор.

Под урожай 2011 года хозяйствами всех форм собственности области проведен сев сельхозкультур на площади 1,583 млн. га, в том числе на 847 тыс. га – зерновых, на 670 тыс. га – технических (21,2 тыс. га сахарной свеклы, 458,3 тыс. га подсолнечника, 115,9 тыс. га сои, 65,9 тыс. га картофеля и овощей).

Ожидается валовое производство зерна в объеме 2,6 млн. тонн, 633 тыс. тонн подсолнечника, 677,4 тыс. тонн сахарной свеклы, 443,4 тыс. тонн картофеля и 238,4 тыс. тонн овощей.