Украина более чем вдвое сократила импорт овощей борщевого набора – эксперты

Импорт овощей борщевого набора (лук, свекла, морковь и капуста) в Украину за сезон 2010-2011 годов (с июля по конец июня) сократился более чем в два раза по сравнению с предыдущим сезоном.

Об этом говорится на сайте «АПК-Информ: овощи и фрукты».

Как отмечают специалисты компании, экспорт овощей за тот же период увеличился на 25%, а за первое полугодие текущего года – в два раза.

«Благодаря сравнительно высокому уровню развитию технологий и расширению площадей под овощами в 2010 г. Украина получила неплохой урожай овощей и даже смогла экспортировать часть продукцию в Россию, где производство более существенно зависит от капризов погоды, - отметил руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Андрей ЯРМАК. - В то же время, даже несмотря на снижение импорта и рост экспорта, Украина в уходящем сезоне оставалась нетто-импортером овощей, хотя при более благоприятных условиях, могла бы быть крупным экспортером уже в прошлом сезоне».

Последние оценки аналитиков показывают, что в прошлом сезоне доля импортных овощей борщевого набора на украинском рынке составляла немногим более 2%, а доля импорта в общем потреблении вообще составляла около 1%. В новом сезоне, согласно данным исследования экспертов «АПК-Информ: овощи и фрукты», Украина будет достаточно крупным экспортером овощной продукции.