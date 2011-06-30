В России за незаконный вылов краба задержано судно с тремя украинцами на борту

23 июня в районе Татарского пролива (Сахалинская область) подразделение береговой охраны России по обвинению в незаконном вылове краба задержало судно «Атика» (флаг Камбоджи), среди членов экипажа которого - трое граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ со ссылкой на Генеральное консульство Украины во Владивостоке.

По информации правоохранительных органов России, на борту судна выявлено около 4,5 тонны живого краба.

По данным консульского учреждения, судно находится под арестом в порту Невельск Сахалинской области.

Состояние здоровья членов экипажа удовлетворительное, судно обеспечено запасами продовольствия, воды и топлива.