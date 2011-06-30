Специалисты прогнозируют рекордные объемы экспорта огурца из Украины в 2011 году.

Об этом сообщается на сайте «АПК-Информ: овощи и фрукты».

Как отмечают эксперты компании в своих прогнозах, в 2011 году будет установлен новый рекорд по объему экспорта свежих огурцов из Украины. Основная причина ожидаемого роста объемов экспорта кроется в расширении производства огурцов открытого и закрытого грунта.

За первые пять месяцев т.г. из Украины было экспортировано на 41% больше свежих огурцов, чем за тот же период предыдущего года. При этом импорт огурцов за тот же период сократился на 13%, а торговый баланс по этому товару улучшился более чем в 10 раз. Ожидается, что в целом за календарный год экспорт свежих огурцов превысит прошлогодние показатели на 25-30%. Основным рынком сбыта украинской продукции будет Российская Федерация.