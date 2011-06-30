Минэкономразвития предлагает изменить порядок выдачи лицензий на импорт сахара-сырца

Министерство экономического развития и торговли Украины инициирует изменения процедуры выдачи лицензий на импорт в Украину тростникового сахара-сырца.

Соответствующий проект приказа министерства «О внесении изменений в положение о порядке выдачи лицензий на импорт в Украину сахара-сырца тростникового в пределах тарифной квоты», опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, он разработан для приведения собственных нормативных актов в соответствие с обязательствами Украины, определенными процедурой распределения тарифной квоты, согласно условиям вступления Украины в ВТО.

В пояснительной записке к документу говорится, что принятие приказа позволит упростить процедуру таможенного оформления импорта сахара-сырца из тростника субъектами внешнеэкономической деятельности, обеспечит потребности внутреннего рынка в стратегически важном продукте, а также не допустит неконтролируемого роста цен на рынке продовольственных товаров.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 28 февраля 2011 года принял постановление №204, согласно которому лицензии на импорт тростникового сахара-сырца в рамках тарифной квоты будут выдаваться по согласованию с Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Государственным агентством резерва Украины.