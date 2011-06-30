Аграрии намолотили первый миллион тонн зерна нового урожая

Аграрии намолотили первый миллион тонн зерна урожая 2011 года. Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным на четверг, 30 июня, ранние зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 351,7 тыс. га, что составляет 3% от прогноза, намолочено 1 млн. тонн зерна, средняя урожайность – 28,6 ц/га (в 2010г. – 24,9 ц/га).

Озимый ячмень скошен на 344,1 тыс. га (28% от прогноза), намолочено 983 тыс. тонн, средняя урожайность составляет 28,7 ц/га. Озимая пшеница убрана с площади 3,1 тыс. га и намолочено 10,4 тыс. тонн.

По данным министерства, на сегодня уборочная кампания проходит в АР Крым, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Закарпатской областях.

В ведомстве напомнили, что уборке подлежит 11,447 млн. га площадей.