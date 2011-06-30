Эксперт: кредит для «Укрлендферминга» - сигнал восстановления доверия инвесторов к Украине

Привлечение украинской аграрной компанией «Укрлендферминг» (Ukrlandfarming plc) синдицированного кредита на сумму 600 млн. долл. от Deutsche Bank AG и Сбербанка России может стать первым сигналом восстановления доверия инвесторов к Украине.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал управляющий директор управления инвестиционно-банковской деятельности ИК «Тройка Диалог Украина» Игорь ПЕТРАШКО.

«Сделка, конечно, уникальная - уникальна как с точки зрения размера, так и в части того, что это первая столь существенная сделка после кризиса», - подчеркнул он.

И.ПЕТРАШКО отметил, что сделку по привлечению средств украинской агрокомпанией удалось закрыть в рекордные сроки (3-5 месяцев), при этом условия для «Укрлендферминга» оказались более чем привлекательными.

По мнению управляющего директора управления инвестиционно-банковской деятельности, данная сделка может стать сигналом восстановления доверия к Украине для других инвесторов и тем самым может быть первым шагом к возобновлению докризисных объемов инвестиций в страну.

«Эта сделка была символической. Мне кажется, что она откроет дорогу для проведения привлечений другими компаниями, возможно, не в таких объемах, но, по крайней мере, снимет определенную настороженность инвесторов в отношении Украины, которая появилась с наступлением кризиса», - подчеркнул И.ПЕТРАШКО.

Он считает, что проведение столь масштабных сделок с украинскими компаниями такими крупными игроками финансового рынка, как Deutsche Bank AG и Сбербанк России, является позитивным сигналом для других инвесторов, которые пока не спешат работать с Украиной.

«Мы ожидаем, что все больше инвесторов (после сделки «Укрлендферминга» - УНИАН) начнут интересоваться и активно искать пути, чтобы инвестировать в Украину. В какой форме это будет - то ли через евробонды, через структурные кредиты, инвестиции в акционерный капитал - это уже другой вопрос», - отметил И. ПЕТРАШКО.

Как сообщал УНИАН, аграрная компания «Укрлендфарминг» привлекла синдицированный кредит в размере 600 млн. долл. у Deutsche Bank AG и Сбербанка России.

Лид-менеджером сделки выступила компания «Тройка Диалог». Срок действия договора составляет 5 лет, кредитная ставка – Libor+8%.

Полученные средства «Укрлендферминг» намерен направить на строительство в течение 1-1,5 лет двух элеваторов общей мощностью 650 тыс. тонн единовременного хранения зерна на Западе и Юге страны. Также компания намерена обновить парк сельскохозяйственной техники и рефинансировать предыдущие, более дорогие кредиты.

Справка УНИАН. «Укрлендферминг» является одним из крупнейших в Украине производителей зерновых и сахара, а также одним из ведущих игроков рынка животноводческой продукции. Под управлением компании находится около 500 тыс. га земли. Компания владеет около 65 тыс. голов крупного рогатого скота, занимая до 20% рынка говядины в Украине. В собственности компании 18 мясокомбинатов, 2 завода по переработке кожи, 6 семенных заводов, 6 сахарных заводов, три элеватора мощностью 645 тыс. тонн единовременного хранения. Компания также развивает производство свеклы и кукурузы как энергетических культур.

«Тройка Диалог Украина» является частью ведущей независимой инвестиционной компании "Тройка Диалог", работающей на рынках стран СНГ, которая была основана в России в 1991 году.

На украинский рынок "Тройка Диалог" вышла в 2005 году.