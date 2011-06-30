В Черкасской области прогнозируют уменьшение урожая пшеницы на 10-20% из-за дождей

Из-за сложных погодных условий в Черкасской области прогнозируется уменьшение урожая озимой и яровой пшеницы на 10-20%.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области со ссылкой на сельскохозяйственный отдел Черкасского гидрометеоцентра.

Из-за переувлажнения грунта полевые работы в области временно прекращены. В Черкасской области из-за затяжных дождей с 24 июня по всей области зафиксировано переувлажнение грунта, местами на юго-западе области в сопровождении усиленного ветра и града, дождь вызвал полегание высокорослых посевов озимой пшеницы.

На 29 июня переувлажнение грунта отмечается практически на всей территории области на глубине до 50 см. Под озимыми и ранними яровыми культурами на данное время переувлажнение вдвое превышает норму.

Продолжительные, интенсивные дожди, которые идут непрерывно или с незначительным перерывом на протяжении суток, с количеством осадков 100 мм и более, провоцируют переувлажнение грунта, "стекание" зерна, распространение грибковых заболеваний на посевах.

С 24 июня, уже шестые сутки подряд, в регионе продолжается дождевой период, обусловленный продолжительным циклоном над югом Украины. Общее количество осадков за этот период составило 88-168 мм, что составляет 1-2,7 месячных норм. Наибольшее количество осадков отмечалось в Черкасском, Смелянском, Звенигородском и Чигиринском районах.